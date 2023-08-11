В Перми мошенники представляются сотрудниками ГИБДД и просят оказать материальную помощь. В полицию обратилась женщина, представитель одного из образовательных учреждений города, и сообщила о том, что стала жертвой мошенников."В учреждение позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником региональной Гоставтоинспекции, занимающим руководящую должность, попросил прибыть в Управление для получения информационной полиграфической продукции. Пока женщина добиралась до нужного адреса, ей вновь позвонил лжесотрудник и попросили перевести денежные средства на несколько номеров, пообещав, что по приезде в ведомство вернет ей деньги. Когда женщина приехала на встречу с руководством, ей сообщили, что никаких просьб о благотворительности и тем более о переводе денежных средств сотрудники полиции не осуществляли. В результате пермячка лишилась 25 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Установлено, что это был не единственный случай мошеннических действий, совершенных подобных способом. Двое руководителей общеобразовательных учреждений сразу поняли, что общаются с мошенниками и незамедлительно сообщили об этом в полицию.