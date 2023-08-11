За два дня в Прикамье утонули трое детей

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"В настоящее время проводятся необходимые проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств несчастных случаев. По результатам проверок следователями будут приняты законные и обоснованные решения", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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