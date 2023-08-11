Персеиды: на Прикамье обрушится звездопад

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Опубликовано: 11.08.2023 в 14:45 в рубрике - Вести Пермь

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В Прикамье задержан курьер мошенников, забравший у пенсионеров 1,5 млн рублей →

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