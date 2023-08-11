В Прикамье задержан курьер мошенников, забравший у пенсионеров 1,5 млн рублей

В Чусовом сотрудники уголовного розыска задержали курьера мошенников. Злоумышленником оказался нигде не работающий 35-летний житель города Перми.84-летней жительнице Чусового на домашний телефон позвонил мужчина и представился следователем. Он сообщил, что сестра пенсионерки стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Затем трубку взяла якобы родственница пожилой женщины и сказала, что потерпевшей стороне нужны деньги на операцию. Телефонные собеседники чусовлянки предложили ей передать 40 тысяч рублей курьеру, который не заставил себя долго ждать. Пенсионерка отдала требуемую сумму незнакомцу, а затем, связавшись с сестрой, поняла, что ее обманули. Еще одна 82-летняя потерпевшая, которую обманули по аналогичной схеме отдала пособнику мошенников 100 тысяч рублей.В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали курьера в торговом центре у банкомата при попытке перевести денежные средства своему «работодателю», которые ему передала вторая потерпевшая чусовлянка. Сумма в полном объеме изъята и в ближайшее время будет передана пенсионерке."Подозреваемый вину свою признал. Мужчина рассказал о том, что знал о криминальном характере своей деятельности. Работу ему предложил знакомый-курьер, которого сейчас ищут сотрудники полиции. В его обязанности задержанного входило забирать денежные средства у граждан, а потом перечислять их на указанные сообщником банковские счета, оставляя себе 5-10 % от каждой суммы перевода", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.При дальнейшей проверке установлена причастность подозреваемого к совершению еще пяти фактов противоправной деятельности на территории Октябрьского района, Кунгурского муниципального округа, Свердловской области и Удмуртии. Аналогичным способом он забрал у пожилых граждан в общей сумме около 1,5 миллиона рублей.По всем фактам криминальной деятельности возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.