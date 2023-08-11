На фестиваль «Флюгер» приедет рекордное количество творческих коллективов

В Перми 12 и 13 августа состоится ежегодный фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). На городской эспланаде в течение двух дней с 14.00 до 23.00 выступят 19 коллективов, многие из них представят прикамскому зрителю премьеры и новинки. Театральное событие проводится в рамках событийной программы 300-летнего юбилея краевой столицы. Все шоу-мероприятия без возрастных ограничений. Вход на все события – свободный.Как рассказали организаторы, впервые за четыре года существования фестиваля на сцену выйдет рекордное количество артистов. Среди них будут те, кто уже полюбился зрителю, а также новые участники. Откроется мероприятие номером-сюрпризом с участием джазового коллектива «Аристократ» под руководством Константина Березина.12 августа рядом с Законодательным Собранием шоу воздушных гимнастов «Bastrigin Brothers» представит шоу-программы «Между небом и землей» и «Неваляшки». В представлениях будут задействованы профессиональные воздушные гимнасты и акробаты.Кроме того, в Пермь приедет уличный Театр «АспектР». Коллектив выступит со спектаклем в движении под названием «Cosmo». На эспланаде состоится неожиданный захват города доброжелательными инопланетными персонажами-артистами. Изучая город, артисты обязательно покажут зрителям что-то новое, необыкновенно удивительное на этой самой улице, где, казалось бы, пермяки уже знают все до самых мелочей. Выступления этих артистов состоятся 12 августа (15.00 и 18.15) и 13 августа (14.50 и 18.15) на площадке вблизи фонтана.Участником фестиваля станет полюбившийся горожанам артист, актер Cirque Du Soleil Андрей Кислицин. Он выступит перед пермским зрителем с новой работой «Двойное непостоянство». Это спектакль про мистические сны, про жизнь, в которой каждый сможет увидеть себя. Посмотреть выступление можно 12 августа (14.10 и 20.30) и 13 августа (14.00 и 20.20). Показ состоится на площадке рядом с Законодательным собранием.Театр клоунады с многолетней̆ историей «Микос» покажет пермякам спектакль «Авиаторы» - трюковое интерактивное театральное представление с прилетом «настоящего самолета». В программе шоу: жонглирование, фокусы, импровизации, баланс на вольностоящей лестнице и другие «смертельные номера». Гостей приглашают 12 и 13 августа в 19.05 на площадку рядом с Законодательным Собранием.Помимо приглашенных артистов, на фестивале также будут выступать пермские творческие коллективы и театры. В частности, артисты театра огня «Игры Пламени» выступят с огненными представлениями «Широкий разгул» и «Ах, водевиль». Коллектив порадует зрителей яркими костюмами и разнообразием реквизита, огненными инсталляциями и пиротехническими эффектами, необычными перфомансами и зажигательной атмосферой праздника. Новое огненное шоу артисты покажут в завершении фестивальных дней, с наступлением сумерек – 12 и 13 августа в 22.25.Театр кукол «Туки-Луки» примет участие в фестивале с интерактивным уличным спектаклем «Н2О». Посмотреть постановку можно 12 августа в 17.40 и 13 августа в 17.05. Показ состоится на площадке возле фонтана.Гостей на мероприятии также ждут различные интерактивные локации фестиваля: волшебный замок с лабиринтом, фотозоны в виде открытых книг, кукольный театр для малышей, где они смогут стать самыми настоящими кукловодами. На протяжении всех фестивальных дней будут работать различные фудкорты.