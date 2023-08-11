12 августа на пермской набережной пройдёт День физкультурника

12 августа в 12:00 на спортивной части набережной реки Камы состоится фестиваль «День физкультурника». Участниками фестиваля станут спортсмены и тренеры учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту. В рамках спортивного мероприятия пройдут соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, весёлые старты. На церемонии открытия состоится награждение тренеров благодарственными письмами за вклад в развитие физической культуры и спорта в городе.
День физкультурника отмечается во вторую субботу августа. Праздник был учреждён в 1939 году.
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