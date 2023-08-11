В Перми подвели предварительные итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В администрации Перми озвучили предварительные итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в его рамках нынче отремонтировано 22 объекта общей площадью в 350 тысяч квадратных метров.Свежая разметка, ровное покрытие – что еще надо автомобилисту. На ул. Лебедева только-только закончился дорожный ремонт на участке от Индустриализации до Крупской.Виталий Егоров, водитель: "Полотно было неровное, старое. На сегодняшний день идеальная дорога стала".Ремонт проходил в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Поработали не только с проезжей частью, но и с парковочными карманами, тротуарами, заменили бортовой камень.Дмитрий Мясоедов, начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми: "Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» позволяет нам не только восстановить транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог. Работы проводятся комплексно. У нас улучшается и пешеходное сообщение".Такой подход наблюдается практически везде. Вот, например, улица Революции. Здесь вообще график сдвинули на год. Вместо 2024 этот участок делают сейчас.Илья Борисов, старший инспектор ДПС: "Это очень важно. От качества дорог зависит и безопасность дорожного движения в городе Перми. Хотелось бы отметить, что дорожные работы проводятся, дороги ремонтируются".Вообще, в рамках нацпроекта по Перми в перечне на этот год находятся 22 объекта общей площадью почти 350 тысяч квадратных метров. Некоторые отремонтировали еще в прошлом году. Средства на ремонт выделяются из краевого и городского бюджета.Интересная деталь, на которую стоит обратить внимание, – аншлаги желтого цвета с подробной информацией. Указаны телефоны ответственных лиц и сроки проведения дорожных работ.После сдачи объектов проходит приемка. Жители точно так же наблюдают за тем, как идут работы, и оценивают качество.На проспекте Парковый в этом году обновили участок от улицы Зои Космодемьянской до Переселенческой.Дамира Ракаева, председатель ТСЖ «Парковый, 41в»: "Тут не было дороги, поэтому в этом году нет ни одного жителя, кто бы остался равнодушным. Все настолько счастливы".Вообще, планы во многом формируются с учетом обращений горожан. География – весь краевой центр. Так, практически на месяц раньше закончили ремонтировать улицы Глинки и Геологов в Индустриальном районе Перми.Дмитрий Дробинин, глава администрации Индустриального района Перми: "Был заменен бордюрный камень и восстановлено дорожное полотно, сделаны карманы, озеленение, кронирование деревьев".Если брать в целом, по разным программам в 2023 году в Перми будет отремонтировано около одного миллиона квадратных метров покрытия. Задача – довести показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям до 85%.