← В Перми подвели предварительные итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
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← В Перми подвели предварительные итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
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Hydnellum peckii: в лесу Прикамья найден редкий кровавый гриб
В Перми подвели предварительные итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
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В Перми подвели предварительные итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Фильм "За Палыча!" посмотрело уже больше полумиллиона россиян
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На ТЭЦ-14 стартовала сезонная профилактика
В Дзержинском районе открыли новое отделение МФЦ
В ГИБДД уточнили обстоятельства ДТП на Западном обходе
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