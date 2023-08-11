Фильм "За Палыча!" посмотрело уже больше полумиллиона россиян

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В центре сюжета — сын богатого отца Тёма, потерявший всё в одночасье. По щелчку пальцев парень лишается своих благ и отправляется на перевоспитание в армию. История о том, как семья и солдатское братство заставили избалованного юношу пересмотреть свою жизнь. Все трогательно и с иронией. Комедию уже назвали народной.Руслан Рогозин: "Я военный пенсионер, поэтому решил посмотреть. Боевая машина десанта! Патриотизм, надо молодежь водить обязательно".
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