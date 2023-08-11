В пермском магазине сантехники объявили о сезонных скидках

В пермском магазине сантехники «33 метра» вновь объявили о сезонных скидках. В частности, они есть на раковины. Их с начала этого года купили уже три тысячи штук.Ударопрочное закаленное стекло толщиной в 4 миллиметра, антиизвестковое покрытие, которое удобно мыть, глубокий поддон, тропический душ. Такие характеристики новой душевой кабины фирмы «Аквапульс» понравились Валентине Селедковой.Валентина Селедкова: "Пришла выбирать душевую кабину. Решила сменить, потому что очень удобно ей пользоваться, по сравнению с ванной".Приглянулась женщине и цена. Этот товар как раз попадает под летние сезонные скидки. Среди новинок магазина сантехники «33 метра» со скидочной стоимостью и гранитно-кварцевые мойки.Цвет у мойки черный, матовый, поверхность полностью гладкая. Говорят, у такой не будет ни сколов, ни царапин за счет материала. Он не испугается и высоких температур. Представлен в разных цветах, размерах и формах.Есть и профессиональный вариант для кухни с множеством удобных дополнений.Алексей Ботов, продавец-консультант: "Три миллиметра идет нержавейка, обклеена шумоизоляцией, есть чашечка для сбора мусора из нержавейки. Это Швейцария с 10-летней гарантией. Она не царапается, ничего с ней не произойдет".В комплекте дозатор, сифон и коландер, на котором можно разморозить овощи или положить в него посуду. Такие есть в золотом и серебряном цветах.Узнать, на какой еще товар проходит акция, можно по специальным ценникам.Валентин Вдовин, представитель магазина « 33 метра»: "У нас, как всегда, остались очень низкие цены и сейчас идут сезонные скидки на инсталляционные системы, душевые кабины, ванны, смесители для ванной комнаты, для кухни. На мебель для ванных комнат. Приглашаем в наш магазин, вы можете реально сэкономить деньги".