На ТЭЦ-14 стартовала сезонная профилактика

На Пермской ТЭЦ-14 началась сезонная профилактика. На ближайшие три недели, до 26 августа, все агрегаты станции остановлены, специалисты компании «Т Плюс» ремонтируют турбины и трубопроводы, проверяют запорную и регулирующую арматуру. Все для того, чтобы в течение всего остального года обеспечить бесперебойную и безопасную подачу тепла. На время проведения работ ограничена подача горячей воды для жителей Кировского района Перми, все необходимые уведомления уже направлены управляющим организациям. На время отключения управдомам рекомендуют заняться проверкой внутридомовых коммуникаций.Андрей Постников, технический директор — главный инженер Пермской ТЭЦ-14: "Электростанцию можно сравнить с человеком - человек работает, человек устает, человек болеет. Если проводить аналогию с ТЭЦ- это появление дефектов. Для этого мы проводим диагностику, которая называется экспертиза промышленной безопасности. Проверяем оборудование, и специализированные организации нам дают заключение, что работать дальше можно безопасно".