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На ТЭЦ-14 стартовала сезонная профилактика
Андрей Постников, технический директор — главный инженер Пермской ТЭЦ-14: "Электростанцию можно сравнить с человеком - человек работает, человек устает, человек болеет. Если проводить аналогию с ТЭЦ- это появление дефектов. Для этого мы проводим диагностику, которая называется экспертиза промышленной безопасности. Проверяем оборудование, и специализированные организации нам дают заключение, что работать дальше можно безопасно".
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