В Дзержинском районе открыли новое отделение МФЦ

Новое отделение МФЦ открыли в Дзержинском районе Перми. Филиал «Мои документы» разместился по адресу Докучаева, 31.Новое отделение «Мои документы» на Пролетарке юрист Нина Колчанова заприметила, когда он работал еще в тестовом режиме. Расположен удобно, всегда есть, где поставить машину и обслуживание приятное.Нина Колчанова, юрист: "Мне здесь комфортно, удобно. Первое — это парковка, второе — удобное здание, третье — хорошие специалисты".Новый МФЦ открылся по адресу Докучаева, 31. Отдельно стоящее здание, помещение, где можно одновременно принимать до пяти посетителей. И выбор услуг такой же, как в центре города.Леонид Громов, руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»: "Мы во всех наших филиалах стараемся делать полный набор, чтобы заявитель не думал, в какой филиал лучше пойти, а в любом филиале мог получить все услуги, которые возможны в МФЦ".При необходимости часть электронных услуг можно получить прямо на месте. В филиале есть отдельный компьютер для выхода на портал «Госуслуги» или здесь же без проблем можно сфотографироваться на права.Местные жители не раз обращались к депутату Законодательного собрания Евгению Демкину с просьбой помочь открыть отдельный офис МФЦ на правом берегу Дзержинского района Перми. Вопрос решили кардинально - предоставили здание и помогли с ремонтом.Евгений Дёмкин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Всегда рады оказать помощь жителям нашего микрорайона. Надеемся на то, что их жизнь после этого станет удобней".График работы нового офиса МФЦ: с понедельника по пятницу с 09.00 утра до 18.00 вечера.