В Перми наградили лучших строителей

В преддверии Дня строителя в Перми наградили лучших представителей этой отрасли. Впервые в Пермском крае для них провели конкурс под названием "Настрой!" На стройке Айрат Зубайдулин работает всего полгода. Но участвовать в профессиональном конкурсе «Настрой!» решился не раздумывая. В заданиях нет ничего сложного, надо просто делать свою обычную работу хорошо.Айрат Зубайдулин, победитель конкурса «Настрой!»: "Это моя непосредственная работа, ежедневная, сваривать детали".Результат такого подхода не заставил себя ждать, и вот Айрат уже на сцене получает первый приз номинации «Сварщик».Первый региональный конкурс строителей был призван определить лучших представителей четырех профессий: каменщик, сварщик, монтажник и штукатур. И что особенно показательно, соревнования проходили на действующем объекте — краевой инфекционной больнице. Виктор Суетин, генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект»: "Это замечательно, что прошел этот конкурс трудового мастерства, который сегодня определил во многих рабочих профессиях лучших из лучших. В нашей консервативной области - «строительство» - рабочая профессия очень и очень востребована".Строительство объединяет в себе десятки, если не сотни профессий. Досконально овладеть каждой, наверное, физически невозможно. Но от каждого мастера на своем месте зависит общий результат стройки.В преддверии профессионального праздника вручаются и ведомственные награды. Максим Шмидт получил благодарность от федерального министерства за 12 лет безупречной работы, за которые прошел все ступени карьерной лестницы строителя.Максим Шмидт, руководитель проекта ООО «ЖБК-строй»: "Новые объекты разные — жилые объекты, дома, школы, промышленное строительство. Каждый объект — этот что-то новое".Благодарность сегодня звучит в адрес всех строителей. Прошлый год стал в Прикамье рекордным по вводу в эксплуатацию жилья - 2 миллиона квадратных метров. В этом году только за первое полугодие уже миллион.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В регионе строится рекордное количество социальных объектов, только школ 18, уже введено 6 объектов в области здравоохранения еще 6 впереди в этом году. И все это благодаря вашим коллективам, благодаря вам".День строителя в этом году еще впереди, по традиции он отмечается во второе воскресенье августа. Впрочем, долго отдыхать представители этой профессии не привыкли. Летний сезон как раз в самом разгаре.