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В Прикамье будут судить наркокурьера, перевозившего 4 кг мефедрона
Мужчину задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю во взаимодействии с коллегами из Краснокамска в июне текущего года на 458 км дороги подъезд к г. Перми. В ходе осмотра автомобиля, на котором он передвигался, полицейские под обшивкой в задней части багажного отделения обнаружили и изъяли восемь пакетов с мефедроном общей массой порядка 4 килограммов.
"Фигурант рассказал, что наркотические средства забрал из схрона в Кировской области и планировал распространить их частями на территории Свердловской, Самарской областей и других регионов Российской Федерации. Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время не работает. На преступление пошел осознанно, желая улучшить свое материальное положение", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
На время предварительного расследования в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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