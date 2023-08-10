В Прикамье будут судить наркокурьера, перевозившего 4 кг мефедрона

Следствием отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя города Екатеринбурга. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств совершенный с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой в особо крупном размере».Мужчину задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю во взаимодействии с коллегами из Краснокамска в июне текущего года на 458 км дороги подъезд к г. Перми. В ходе осмотра автомобиля, на котором он передвигался, полицейские под обшивкой в задней части багажного отделения обнаружили и изъяли восемь пакетов с мефедроном общей массой порядка 4 килограммов."Фигурант рассказал, что наркотические средства забрал из схрона в Кировской области и планировал распространить их частями на территории Свердловской, Самарской областей и других регионов Российской Федерации. Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время не работает. На преступление пошел осознанно, желая улучшить свое материальное положение", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.На время предварительного расследования в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.