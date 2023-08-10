Около 30 лет в Кунгуре пекут знаменитые печатные вязовские пряники

В мастерской Кунгура сегодня сделали еще одну, новую деревянную форму для пряника. Всего их здесь уже почти две сотни. Выпекают кулинарные шедевры около 30 лет, и каждый раз есть уникальные экземпляры. Выбрать свою деревянную форму под будущий пряник не так-то просто. Их только на стене висит около 200, каждая что-то значит. Создает их семья Вязовых-Кожуховых вручную. Такая страсть к резке по дереву появилась еще в студенчестве.Галина Вязова: "Сначала я копировала много пряничных досок. По всем музеям - Москва, Соликамск, Пермь. Я познакомилась с Чагиным замечательным ученым. Он привозил мне свои доски. Это такая живая тема для меня, не интернет".До того как серьезно заняться пряниками, супруги Галина и Игорь создавали иконостасы. Первый же пряник появился около 30 лет назад. Женщина нашла старинный рецепт, доработала его, отточила технологию и добилась идеального вкуса. Сейчас учит готовить и взрослых, и детей на домашних мастер-классах. Кладется тесто, приминается, на него - любая начинка и закрывающий слой. Сегодня мастер-класс уникальный, лепят новую форму пряника в виде большой рыбы. Занимаются любимым делом мастера всей семьей. Сестра Лилия погостить в Кунгур приехала из Волгограда, говорит, гордится родственниками. Традиции прививают и детям, которые сами рисуют эскизы для досок.Лилия Любезнова: "На день рождения ребенку всегда можно было подарить именной пряник. Например, Анечке от зайчика. И вот Анечке у нас уже 18 лет, и она каждый год получает такой пряник именной".Отведать вязовские пряники сюда приезжают гости со всей России и даже из-за границы. Говорят, пряники не портятся за счет большого количества меда, свежих пряностей и отсутствия разрыхлителя.Самое волнительное - доставать пряники из печи. Если они подрумянились, значит, они готовы, об этом говорит и чудесный аромат.Говорят, вязовские пряники вкуснее тульских. Подтверждают это и взрослые, и дети. Лакомство есть лучше горячим, пока тесто мягкое.