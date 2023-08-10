Около 30 лет в Кунгуре пекут знаменитые печатные вязовские пряники
Галина Вязова: "Сначала я копировала много пряничных досок. По всем музеям - Москва, Соликамск, Пермь. Я познакомилась с Чагиным замечательным ученым. Он привозил мне свои доски. Это такая живая тема для меня, не интернет".
До того как серьезно заняться пряниками, супруги Галина и Игорь создавали иконостасы. Первый же пряник появился около 30 лет назад. Женщина нашла старинный рецепт, доработала его, отточила технологию и добилась идеального вкуса. Сейчас учит готовить и взрослых, и детей на домашних мастер-классах. Кладется тесто, приминается, на него - любая начинка и закрывающий слой. Сегодня мастер-класс уникальный, лепят новую форму пряника в виде большой рыбы. Занимаются любимым делом мастера всей семьей. Сестра Лилия погостить в Кунгур приехала из Волгограда, говорит, гордится родственниками. Традиции прививают и детям, которые сами рисуют эскизы для досок.Лилия Любезнова: "На день рождения ребенку всегда можно было подарить именной пряник. Например, Анечке от зайчика. И вот Анечке у нас уже 18 лет, и она каждый год получает такой пряник именной".
Отведать вязовские пряники сюда приезжают гости со всей России и даже из-за границы. Говорят, пряники не портятся за счет большого количества меда, свежих пряностей и отсутствия разрыхлителя.
Самое волнительное - доставать пряники из печи. Если они подрумянились, значит, они готовы, об этом говорит и чудесный аромат.
Говорят, вязовские пряники вкуснее тульских. Подтверждают это и взрослые, и дети. Лакомство есть лучше горячим, пока тесто мягкое.
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