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Почтальона, которая спасла из огня троих детей, наградили знаком "За мужество"
Всё произошло в селе Тюй. Пожар случился в частном деревянном доме, где жила многодетная семья. Услышав детский плач, почтальон Наталья Хоринова, не раздумывая, бросилась на помощь, выбила камнем окно в горящей летней веранде и вытащила троих малышей.
Максим Цыпин, заместитель генерального директора АО «Почты России»: "Регулярно получаем новости о геройских событиях, когда наши сотрудники доставляют пенсию под градом вулканического пепла, работают в приграничных зонах у территории специальной военной операции. Ваш случай тоже яркий пример мужества, который заслуживает одну из самых высоких наград от лица «Почты России».
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