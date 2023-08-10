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На главную - Вести Пермь

← Конфликт у кассы. Мужчина напал на 8-летнего ребёнка в продуктовом магазине

В Прикамье будут судить наркокурьера, перевозившего 4 кг мефедрона →

Почтальона, которая спасла из огня троих детей, наградили знаком "За мужество"

Почтальону из Чернушинского округа торжественно вручили высшую награду "Почты России" - почетный знак "За мужество". Его Наталья Хоринова удостоена за проявленные самоотверженность и отвагу в чрезвычайной ситуации. В конце июля, возвращаясь с участка, она спасла на пожаре троих маленьких детей. Наталья Хоринова, почтальон: "До сих пор руки трясутся, волнительно, конечно. Никогда не думала, что я смогу забежать в горящий дом и кого-то вынести. Но когда увидела три мордашки детские, там шло решение на секунды. Либо они погибнут, либо останутся живы. Спонтанно всё получилось. Главное, они живы и бегают, смеются".
Всё произошло в селе Тюй. Пожар случился в частном деревянном доме, где жила многодетная семья. Услышав детский плач, почтальон Наталья Хоринова, не раздумывая, бросилась на помощь, выбила камнем окно в горящей летней веранде и вытащила троих малышей.
Максим Цыпин, заместитель генерального директора АО «Почты России»: "Регулярно получаем новости о геройских событиях, когда наши сотрудники доставляют пенсию под градом вулканического пепла, работают в приграничных зонах у территории специальной военной операции. Ваш случай тоже яркий пример мужества, который заслуживает одну из самых высоких наград от лица «Почты России».

Опубликовано: 10.08.2023 в 11:35 в рубрике - Вести Пермь

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← Конфликт у кассы. Мужчина напал на 8-летнего ребёнка в продуктовом магазине

В Прикамье будут судить наркокурьера, перевозившего 4 кг мефедрона →

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