Конфликт у кассы. Мужчина напал на 8-летнего ребёнка в продуктовом магазине

В полиции начали проверку по факту нападения на восьмилетнего ребенка. Все случилось в продуктовом магазине в центре Перми. Мужчина, стоявший у кассы, ни с того ни с сего оскорбил и пнул мальчика.Звука нет, зато прекрасно видно, как около кассы в магазине мужчина пинает мальчика, который, сложив продукты в пакет, собирается уходить. Неожиданно, рассказал восьмилетний Кирилл - именно так повёл себя незнакомец.Кирилл Назипов: "Он себя вёл не очень хорошо. Я подошёл, начал оплачивать продукты, и он меня обозвал".Это стало шоком и для сотрудников магазина, кроме того, они с удивлением узнали, что после случившегося мужчина звонил в полицию и говорил, что на него напал ребёнок. По словам наших собеседников, всё было с точностью до наоборот.Снежана, сотрудник магазина: "Мама приходила, говорила, что он написал заявление на ребёнка, что тот его по спине ударил. Такого не было - ребёнок покупал продукты, мужчина стоял и начал его сначала оскорблять. Когда ребёнок стал отходить от кассы, он его пнул".Магазин находится в большом жилом комплексе, на Пушкина, 6, точно так же, как и квартиры всех героев этой истории. Евгений, папа мальчика, рассказал, что уже слышал про этого мужчину с агрессивным поведением.Евгений Назипов, папа Кирилла: "После того, как я обозначил эту проблему в чате дома, мне в личные сообщения написало несколько человек о том, что они были свидетелями агрессии этого человека в отношении детей!"Это при том, уточнил Евгений, что сын - человек неконфликтный, весьма самостоятельный, потому иногда ходит сам за продуктами, а вот чтобы на кого-то нападать - такого никогда не было.Вряд ли кто-то согласится, что пинки и удары это достойный аргумент. Тем более, когда речь идёт о ребёнке, о том, кто заведомо слабее и не может дать сдачи. Однако такие истории доказывают обратное - в итоге к делу подключаются правоохранительные органы.Так и на этот раз - поисками обидчика для выяснения отношений родители заниматься не стали, а написали заявление в полицию, приложив к написанному и видео, которым с ними поделились в магазине.Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "По данному факту в отделе полиции № 7 зарегистрирован материал проверки. Все участники конфликта установлены, полиция выясняет обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение".Что покажет проверка, загадывать рано, а вот юристы, к которым так же обратились за помощью родители мальчика, считают, что речь идёт о конкретной статье, причём Уголовного кодекса.Иван Хозяйкин, адвокат: "На наш взгляд, это именно 116 статья, «Побои», причём совершённые именно из хулиганских побуждений. На видео отчётливо видно, что никаких поводов, чтобы так себя вести не было, и сам по себе этот факт, что можно ударить ребёнка, ногой в общественном месте явно говорит, что это было хулиганство!"Сейчас взрослые решают, стоит ли, параллельно с полицейской проверкой, обращаться в суд с гражданским иском, а Кирилл оптимизма не теряет и намерен и впредь ходить за продуктами, ведь помогать в домашних делах ему нравится.