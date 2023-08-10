В Пермском крае по нацпроекту завершено благоустройство 65 дворовых территорий

С начала года в муниципалитетах Пермского края в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» завершено благоустройство 65 придомовых территорий. Как сообщили в краевом Министерстве ЖКХ, на сегодняшний день все запланированные в этом году работы выполнены в Уинском, Березовском, Частинском, Чернушинском, Верещагинском, Оханском округах и ЗАТО Звёздный. МинЖКХ держит на контроле соблюдение сроков выполнения и качество проведения таких работ.Уже более половины запланированных в этом году работ по благоустройству дворов выполнены в столице Прикамья. На всех придомовых территориях обустраивают тротуары, проезды и парковки, устанавливают скамейки и урны, организовывают освещение. Благодаря инициативе граждан во дворах по адресам: ул. Свободы, 15 и Мира, 6, 6А, 8 появились еще и детские площадки.Гарантия на отремонтированные по нацпроекту дворы увеличена, теперь она составляет от 3 до 8 лет с момента приёмки в зависимости от вида выполняемых работ. В случае выявления нарушений подрядные организации обязаны устранить их в рамках гарантийных обязательств за свой счет.