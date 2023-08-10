В Ботаническом саду началось массовое цветение кувшинок

В Ботаническом саду Пермского национального исследовательского университета началось массовое цветение кувшинок - нимфей. Уникальное растение радует глаз посетителей сада каждый год, но недолго. Бутоны остаются раскрытыми лишь в течение пары дней, после чего уходят на дно.Александр Дядик, заведующий оранжереями Ботанического сада ПГНИУ: "Сейчас в последние дни массовое цветение нимфей. Связано это с тем, что вода в водоёмах очень прогрелась, благодаря тому, что на улице стоит тёплая температура. Нимфеи сейчас цветут массово, разнообразно. Так как сейчас в саду несколько водоёмов, в зависимости от того в какой стороне солнце, там нимфеи и открываются".