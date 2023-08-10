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Сборная России по баскетболу вновь обыграла команду Ирана
Напомним, первый товарищеский матч между сборными состоялся 7 августа и так же завершился победой россиян - счет игры 72:59.
В краевой столице Прикамья сборная России в составе 18 игроков под руководством тренера Зорана Лукича и при поддержке "шестого игрока" - пермского зрителя - подвела своеобразный итог учебно-тренировочным летним сборам.
Данные игры стали первым выходом нашей команды на международную арену за последние полтора года.
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