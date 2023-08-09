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В Перми завершена приёмка образовательных учреждений к новому учебному году
В ходе приёмки специалисты проверили в учреждениях образования классы, актовые и спортивные залы, технические помещения, пищеблоки и их обеспеченность необходимым технологическим оборудованием. Также оценивалась пожарная безопасность и антитеррористическая защищённость учреждения, работа систем оповещения, наличие нормативной документации, в том числе результатов проведения гидравлических испытаний и промывки систем отопления, паспорта дорожной безопасности, схемы безопасного подхода к школе. Замечания, отмеченные членами комиссии, оперативно устранялись.
Всего 1 сентября в школы Перми пойдут 140 тысяч учеников, 16 тысяч из них – первоклассники.
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