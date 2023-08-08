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Пятеро детей без крова. Крупный пожар произошел в деревне Карагайцы →
В Прикамье подсчитывают ущерб от ураганного ветра
Очень сильные порывы ветра наблюдались в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми.
На ул. Кабельщиков возле дома №93 огромное дерево рухнуло на припаркованные автомобили. Пострадали три машины - у них помяты крыши и разбиты стекла. В салонах автомобилей, к счастью, никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.
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