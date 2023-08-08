В Перми начали устанавливать кадки с туями. Специалистами МКУ «ГорЗеленСтрой» уже установлено 10 кадок с растениями на улице Ленина – возле гостиницы «Урал» и на тротуаре в районе сквера им. Дзержинского. Всего в этом сезоне в Дзержинском и Ленинском районах города появится 80 шаровидных туй сорта «вудварди» и конусных сорта «смарагд».Напомним, мобильное, или контейнерное, озеленение было впервые опробовано на улицах города в 2022 году. Необходимо было проверить, как будут чувствовать себя растения, как изменится эстетическая привлекательность территории. Размещённые в контейнерах растения обеспечили функциональное разнообразие за счёт озеленения, помогли нейтрализовать негативные факторы городской среды, а также стали частью композиционно-художественного пространства. На зиму деревья были перевезены в муниципальный питомник растений, а весной 2023 года растения в кадках были вновь установлены около гостиницы «Урал».