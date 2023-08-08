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Пятеро детей без крова. Крупный пожар произошел в деревне Карагайцы
"В тушении принимали участие 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Пожар ликвидирован в 14:09. Его площадь составила 48 квадратных метров, - рассказала Диана Паршукова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю. - На пожаре погибших и травмированных нет. Самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны эвакуировано 6 человек, в том числе пятеро детей. Предварительно, причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Проводится проверка".
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