Жимолость со спичечный коробок. В Перми открылась выставка-ярмарка питомника «Надёжный сад»

В Перми открылась выставка-ярмарка Новосибирского питомника плодовых растений «Надёжный сад». Здесь можно познакомиться с необычными сортами деревьев и кустарников. Голубика садовая, клубника, черешня, жимолость, малина кустовая, ежевика бесшипная, яблони и груши. Говорят, высаживать их можно весь сезон. Деревья выведены специально для садов. Они вырастают до двух с половиной метров в высоту, благодаря этому их удобно обрезать, обрабатывать и собирать урожай. Как за ними правильно ухаживать, подскажут специалисты. Ярмарка разместилась на площади возле ДКЖ, и будет работать до 10 августа включительно с 9.00 утра до 19.00 вечера.
Оксана Суркина, представитель новосибирского питомника плодовых растений «Надежный сад»: "Смородина у нас крупная, урожайная, сладкая ягода, равномерная, синхронно поспевает. Жимолость разная, крупноплодная – крупнее, чем спичечный коробок. Красная смородина тоже есть, сахарная, вкусная".
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