"Ночь рождения Перми": на эспланаде выступят Лев Лещенко и группа "Ленинград"

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Также на сцену выйдут финалисты специального проекта летнего фестиваля «Проявись», солисты Пермского театра оперы и балета, группа «Давинчи», хип-хоп исполнитель Loc-Dog, в сопровождении победителей танцевальных батлов фестиваля «Танцуй. Открывай».
Мероприятие станет станет кульминацией летнего фестиваля «Город встреч», флагманского мероприятия празднования 300-летия Перми.
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