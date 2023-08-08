В Соликамске работает ярмарка «Икра и рыба Камчатская»

Ярмарка «Икра и рыба Камчатская» начала работу в Соликамске. Ассортимент большой: более 35 видов дальневосточных деликатесов, включая чавычу. Эта дикая морская рыба, выросшая в естественной среде обитания, более других насыщена полезными для здоровья человека жирными кислотами. В ассортименте также белорыбица, тунец, палтус, нерка, кижуч, белуга и, конечно, крупная, натуральная красная икра. С Камчатки рыбу перевозят самолётом, не замораживая, соответственно, сохраняя полезные вещества. Гурманы оценят выразительный вкус копчёной рыбы, приготовленной на опилках вишни, яблони и груши. Рыбу можно купить впрок и заморозить - вкусовых свойств она не потеряет, а на стол подавать по мере необходимости. Приобрести дальневосточные деликатесы на прилавке «Икра и рыба Камчатская» возле центрального универмага в Соликамске можно до 12 августа включительно.Покупатель: "Очень большой ассортимент, свежее все, вкусное. Пробуем. Дай Бог, чтобы приезжали и нас радовали!"