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12 августа в Кудымкаре пройдет этно-рок фестиваль "Трамплин"
На территории фестиваля расположатся фудкорт, ярмарка мастеров, стилисты, выставка техно-арт скульптур, площадка коми-пермяцких игр и забав и прочие активности. Вход на фестиваль бесплатный.
Рок-фестиваль "Трамплин" проводится АНО "Трамплин" при поддержке Администрации губернатора Пермского края и Администрации Кудымкарского муниципального округа.
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