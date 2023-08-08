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Сборная России по баскетболу одержала победу в товарищеском матче со сборной Ирана
При поддержке "шестого игрока" - пермского зрителя - национальная сборная одержала немало триумфов. В стенах УДС "Молот" россияне выиграли отборочный матч на Евробаскет-2017 и 2021 годов, квалификацию к Кубку мира 2019 и прошлого сезонов, 24 февраля россияне обыграли Нидерланды с разницей в 13 очков.
Две нынешние товарищеские встречи не столь решающие, но не менее стратегические. В краевой столице Прикамья сборная России в составе 18 игроков под руководством тренера Зорана Лукича подведут своеобразный итог учебно-тренировочным летним сборам.
Команда Ирана- классический представитель азиатского баскетбола, для которого характерен быстрый темп, легкий стиль игры и бросков. Сборная России состоит из молодых игроков, средний возраст в коллективе 23 года, ее уже называют командой будущего. Со счетом 72:59 команда России побеждает гостей. Пермский болельщик сделал свое дело. Следующий товарищеский матч с командой Ирана состоится так же в "Молоте" 9 августа.
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