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В Перми начался ремонт подземного перехода на улице Уральской
Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», был заключён муниципальный контракт на выполнение текущего ремонта подземного перехода. Будут выполнены работы по оштукатуриванию бетонных поверхностей перехода, затем их окраска. Также запланировано восстановление системы освещения подземного перехода. Помимо этого, предстоит замена поликарбоната на входных группах и окрашивание металлических частей пешеходного ограждения. Подрядчик уже приступил к работам, идёт снятие старой штукатурки. Ремонт перехода планируется завершить в начале сентября этого года.
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