В селе Сива открыли новую поликлинику

Новую поликлинику открыли в селе Сива. Теперь двухэтажный корпус вмещает отделения, которые раньше функционировали в шести старых зданиях.Жительница Сивы Нина Тупицына оценивает преимущества новой окружной поликлиники. Главное – комфорт.Нина Тупицына, жительница с. Сива: "Мне понравилось то, что специалисты в одном здании сейчас находятся, процедурный кабинет тоже. В таких условиях будет приятно лечиться и выздоравливать".Современный двухэтажный корпус площадью более 4 тысяч квадратных метров вмещает подразделения, которые функционировали в шести зданиях времен земской и советской медицины.Сергей Лесников, главный врач ГБУЗ Пермского края «Сивинская центральная районная больница»: "Продолжать работу в этих зданиях на сегодняшний день было очень сложно. Не выдерживался температурный режим, не совсем комфортно было нашим пациентам".Просторная поликлиника рассчитана на 120 посещений в смену. Кроме трех терапевтов, прием ведут отоларинголог, дерматолог, хирург, офтальмолог и другие узкие специалисты.Стоматологическое отделение для взрослых и детей. Есть аптека, кабинеты медпрофилактики и доврачебной помощи, ультразвуковых и рентгенологических исследований. В наличии все необходимое оборудование. Медицинская техника отвечает всем современным требованиям.Новые объекты – один из результатов комплексной работы по развитию доступной, качественной медицины. Например, амбулатория в Ныробе и детская поликлиника в Кировском районе Перми, открытие поликлиники в Ленинском районе тоже не за горами.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Самые часто задаваемые вопросы, обращения жителей Пермского края касаются медицины. Мы стараемся сделать так, чтобы этих обращений стало меньше. Для этого надо вкладывать и развивать эту сферу".Так, на строительство поликлиники для более 12 тысяч жителей Сивинского округа из бюджетов разных уровней направлено более 486 млн рублей. В повестке – кадровый вопрос.Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Данное лечебное учреждение входит во все программы по привлечению кадров, включая и кадровую программу губернаторскую, которая подразумевает выплаты до двух миллионов рублей фельдшерам и врачам, которые сюда приходят".Для скорой помощи – отдельный вход, как для кабинетов инфекциониста, фтизиатра, психиатра и нарколога. Тем не менее, на новом месте коллектив фотографируется у парадного.