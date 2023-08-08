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Пермяк, в нетрезвом виде угнавший фургон с электросамокатами, предстанет перед судом
Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ночное время на проспекте Парковом, заметил автомобиль «Форд», водитель которого осуществлял погрузку разряженных электросамокатов в кузов. Двигатель транспортного средства не был заглушен, а ключи находились в замке зажигания. Когда сотрудник кикшеринга ушел за очередным средством индивидуальной мобильности, злоумышленник сел в машину и поехал в сторону аэропорта.
"Благодаря быстрому реагированию сотрудники Госавтоинспекции задержали его спустя полчаса на автозаправочной станции. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения молодой человек отказался. При этом полицейские установили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде и был лишен права управления транспортными средствами, однако вновь сел пьяным за руль", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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