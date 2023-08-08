На муниципальных выборах в сентябре можно будет проголосовать дистанционно

На муниципальных выборах в сентябре в Прикамье впервые можно будет отдать свой голос через интернет. Об этом представители краевого избиркома заявили на заседании круглого стола. Принять участие в онлайн-голосовании избиратели смогут там, где проходят выборы: это часть Индустриального района Перми, Горнозаводск, Краснокамск, Кизел, Оханск, Чусовой, Чайковский. Уже сейчас работает система дистанционного электронного голосования, зарегистрироваться в которой может любой избиратель. Сделать это можно через портал Госуслуги до двух часов ночи 5 сентября.Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Очень важно, чтобы те данные, которые самим гражданином указаны на портале Госуслуги, совпадали с официальными данными. В части паспортных данных, даты рождения и места жительства. Если это все совпадает, избиратель получает возможность проголосовать электронным путем непосредственно в три дня голосования, которые у нас будут".На сегодня в системе дистанционного электронного голосования уже зарегистрировались 1248 жителей Прикамья. Всего же, по данным опросов, каждый пятый избиратель готов проголосовать онлайн. Теперь участвовать в выборах можно не выходя из дома.Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием: "Научно-технический прогресс здесь остановить невозможно. И мы понимаем, что в любом случае дистанционное электронное голосование его, конечно, будет становиться все больше, и это будет происходить по всему миру. Мы понимаем, что это удобно для людей".