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На муниципальных выборах в сентябре можно будет проголосовать дистанционно
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Очень важно, чтобы те данные, которые самим гражданином указаны на портале Госуслуги, совпадали с официальными данными. В части паспортных данных, даты рождения и места жительства. Если это все совпадает, избиратель получает возможность проголосовать электронным путем непосредственно в три дня голосования, которые у нас будут".
На сегодня в системе дистанционного электронного голосования уже зарегистрировались 1248 жителей Прикамья. Всего же, по данным опросов, каждый пятый избиратель готов проголосовать онлайн. Теперь участвовать в выборах можно не выходя из дома.
Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием: "Научно-технический прогресс здесь остановить невозможно. И мы понимаем, что в любом случае дистанционное электронное голосование его, конечно, будет становиться все больше, и это будет происходить по всему миру. Мы понимаем, что это удобно для людей".
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