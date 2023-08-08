Губернатор встретился с участниками "Университетской смены" из ДНР

Для детей, которые прибыли в Прикамье из Донецкой Народной Республики, провели экскурсию по центру Перми. Ребята гостят в рамках проекта "Университетская смена". «Боишься - не делай, делаешь - не бойся, а сделаешь - не сожалей!»Вот такой плакат ребята из Донецкой Народной Республики сделали сами - с фотографиями, пожеланиями, пермской символикой. Каждый день они узнают что-то новое - про ту же Соборную площадь и здание художественной галереи, набираясь впечатлений.Елена Буткова: "Мне очень понравился город, город чистый, город яркий, город красивый, архитектура прекрасная! Мне всё очень нравится!"Здесь, по плану, встреча с главой региона. Дмитрий Махонин прогулялся с ребятами по набережной, рассказал о трёхсотлетии Перми, и том, что Прикамье поддерживает связь с Донбассом. Это часть поддержки новых регионов, когда ребята едут в гости в Прикамье, в частности - вот так, в рамках федеральной программы Минпросвещения России «Университетские смены», под патронажем вузов, в данном случае Пермского педуниверситета, есть возможность отдохнуть и пополнить багаж знаний.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "И может быть, созреть, чтобы поступить в какой-либо пермский университет, мы будем этому рады. Где-то связать свою судьбу с Пермским краем, где-то получить новые знания, чтобы потом, вернувшись домой, развивать Донбасс".Это уже вторая летняя смена в этом году, на которую приехало почти 100 ребят. Кураторы из педуниверситета рассказали, что стараются максимально занять гостей: лекции, мастер-классы, знакомство с жизнью краевой столицы - от истории до дней сегодняшних.Анна Сокальская, руководитель программы смены: "Мы, конечно же, чувствуем отдачу от детей, безусловно, и благодарность, которая уже со второго, с третьего дня появляется, и даже без слов понятно, насколько они с нами, и мы чувствуем, что делаем всё правильно".Как один из тематических примеров - путешествие в космос. Понятно, что в переносном смысле - но тем не менее, на программе «Глубины Вселенной» в Пермском планетарии звёзды становятся ближе, а знаний больше. И так 11 дней, именно столько продлится очередная «Университетская смена».А ещё ребята побывают в мультимедийном парке «Россия - моя история», в музее Пермских древностей и Парке Горького, выедут и за пределы краевого центра - в планах экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.