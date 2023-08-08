В Перми создан единый специализированный отдел ЗАГС для регистрации смертей

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← В Перми перевернулся автомобиль с детьми
Губернатор встретился с участниками "Университетской смены" из ДНР →
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