В Перми создан единый специализированный отдел ЗАГС для регистрации смертей

Свидетельства о смерти и справки, необходимые для подзахоронений, отныне в Перми можно получить в едином специализированном отделе ЗАГС по адресу Газеты Звезда, 8. Это сделано для того, чтобы родственники усопших не стояли в одной очереди с теми, кто пришел заключить брак или оформить рождение ребенка. Пока такая работа налажена в тестовом режиме.Елена Ерохина, председатель Комитета ЗАГС Пермского края: "Установлен переходный период, до 1 сентября все отделы будут выполнять эти функции, и Ленинский в том числе будет регистрировать браки по ранее поданным заявлениям. Кировский и Орджоникидзевский районы продолжат регистрировать и смерти тоже, ну а там, дальше посмотрим".