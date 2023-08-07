В Перми перевернулся автомобиль с детьми
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Из-за ремонтных работ на ТЭЦ-14 в Кировском районе ограничена подача горячей воды
В Перми полицейские вышли на след злоумышленника по гвоздям
В Перми стартовал ремонт трамвайных путей на ул. Мира
На дороге Очер–Верещагино–Сива отремонтирован мост
В Перми закрыт проход по Балатовскому парку
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