В Перми по нацпроекту отремонтирована 31 придомовая территория

По информации департамента ЖКХ администрации Перми, с начала сезона работы уже выполнены на 31 дворовой территории, прилегающей к 42 многоквартирным домам. На завершённых объектах отремонтирован 41 дворовый проезд, возле 7 домов обеспечено освещение, по 12 адресам установлены скамейки и урны, оборудовано 28 автомобильных парковок, на территориях, прилегающих ко всем 42 домам благоустроены тротуары, около 2 домов появились новые детские площадки.На данный момент благоустройство на средства нацпроекта продолжается на 16 дворовых территориях, прилегающих к 23 многоквартирным домам. Все работы ведутся в сроки, установленные графиками. Также на всех завершённых объектах перед приёмкой специалистами районных администраций и городского департамента ЖКХ проводится контроль качества выполненных работ.Напомним, всего по нацпроекту «Жильё и городская среда» в этом году будет отремонтировано 57 придомовых территорий, прилегающих к 76 домам. Кроме того, гарантия на отремонтированные по нацпроекту дворы увеличена, теперь она составляет от 3 до 8 лет с момента приёмки в зависимости от вида выполняемых работ. В случае выявления нарушений подрядные организации обязаны устранить их в рамках гарантийных обязательств за свой счёт.