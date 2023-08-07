← Из-за ремонтных работ на ТЭЦ-14 в Кировском районе ограничена подача горячей воды
В Перми по нацпроекту отремонтирована 31 придомовая территория →
Жители деревни Жебреи отстояли местный пляж
Напомним, территорию забором огородил новый собственник находящегося рядом с рекой земельного участка. По результатам проверки прокуратура выяснила: территорию на берегу Сылвы он арендовал временно, а вместе с ней самовольно занял землю рядом. Сейчас место вновь доступно для отдыха.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Из-за ремонтных работ на ТЭЦ-14 в Кировском районе ограничена подача горячей воды
В Перми полицейские вышли на след злоумышленника по гвоздям
В Перми стартовал ремонт трамвайных путей на ул. Мира
На дороге Очер–Верещагино–Сива отремонтирован мост
В Перми закрыт проход по Балатовскому парку
С 14 августа расширится зона платной парковки
В Мотовилихе откроются городские ярмарки
В Перми пройдут товарищеские матчи сборных России и Ирана по баскетболу
В Перми прошел фестиваль "Обряды-Наряды"
В Перми пройдёт выставка «Русь православная. Медовый Спас»
Добавить комментарий: