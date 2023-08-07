В Перми закрыт проход по Балатовскому парку
Напомним, в рамках капитального ремонта Балатовского парка запланирован целый комплекс работ, в том числе обновление дорожно-тропиночной сети. В парке планируется создать главную аллею и второстепенные прогулочные дорожки, выполнить устройство систем наружного освещения и видеонаблюдения, обустроить площадки для тихого отдыха с беседками, три детские и две спортивные зоны, скейт-парк, площадку для выгула собак. Подрядчик также выполнит переустройство сцены для проведения праздничных мероприятий – увеличит площадь самой сцены и танцевальной площади, установит дополнительные посадочные места, обустроит контейнерные площадки и модульные туалеты. Проектом предусмотрены пешеходные и велодорожки, установка малых архитектурных форм – скамеек и урн. Для маломобильных групп населения в парке появится тактильная плитка и мнемосхемы, а также скамьи. Особое внимание будет уделено озеленению.
Перед подрядчиком стоит задача максимально сохранить все существующие здоровые деревья, а также высадить новые, благодаря этому в парке будут созданы естественные зелёные массивы. Кроме того, запланирован большой объём работ по озеленению – будет высажено 285 деревьев, более 4 тысяч кустарников. Это ели, сосны, берёзы, ивы, яблони и рябины, сирень, ирга и другие. Кроме того, предполагается разбивка цветников на площади около 2,4 тысяч кв. метров и устройство газонов на площади более 53 тысяч кв. метров.
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