В Перми закрыт проход по Балатовскому парку

В Балатовском парке подрядная организация с сегодняшнего дня приступает к устройству пешеходных дорожек. В целях безопасности жителей в парке устанавливают ограждение, чтобы исключить допуск людей на территорию проведения строительно-монтажных работ. Как сообщили в мэрии Перми, доступ на территорию парка культуры и отдыха «Балатово» закрывается, при этом можно будет по-прежнему совершать прогулки по Черняевскому лесу.Напомним, в рамках капитального ремонта Балатовского парка запланирован целый комплекс работ, в том числе обновление дорожно-тропиночной сети. В парке планируется создать главную аллею и второстепенные прогулочные дорожки, выполнить устройство систем наружного освещения и видеонаблюдения, обустроить площадки для тихого отдыха с беседками, три детские и две спортивные зоны, скейт-парк, площадку для выгула собак. Подрядчик также выполнит переустройство сцены для проведения праздничных мероприятий – увеличит площадь самой сцены и танцевальной площади, установит дополнительные посадочные места, обустроит контейнерные площадки и модульные туалеты. Проектом предусмотрены пешеходные и велодорожки, установка малых архитектурных форм – скамеек и урн. Для маломобильных групп населения в парке появится тактильная плитка и мнемосхемы, а также скамьи. Особое внимание будет уделено озеленению.Перед подрядчиком стоит задача максимально сохранить все существующие здоровые деревья, а также высадить новые, благодаря этому в парке будут созданы естественные зелёные массивы. Кроме того, запланирован большой объём работ по озеленению – будет высажено 285 деревьев, более 4 тысяч кустарников. Это ели, сосны, берёзы, ивы, яблони и рябины, сирень, ирга и другие. Кроме того, предполагается разбивка цветников на площади около 2,4 тысяч кв. метров и устройство газонов на площади более 53 тысяч кв. метров.