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На дороге Очер–Верещагино–Сива отремонтирован мост
Автомобильная дорога, на которой расположен мост, обеспечивает транспортные связи между населенными пунктами Очерского, Верещагинского и Сивинского муниципальных округов. Также магистраль имеет выходы на автодороги федерального значения М7 «Волга» и Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь.
Как рассказали в Минтрансе Прикамья, мост был построен в 1986 году, в 2014 году его впервые капитально отремонтировали. Однако к моменту включения в программу объект вновь требовал обновления.
Напомним, в строительном сезоне 2022 года в рамках программы «Мосты и путепроводы» были отремонтированы мосты через реки Мулянку, Полазну, Шакву, Усьву, Б. Телёс, Печменку, Ирень, Сеполь, Трифоновку и Медведку. В этом году в программу попали мосты через реки Косьву, Челву, Боровую и т.д - всего 19 объектов.
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