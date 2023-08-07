На дороге Очер–Верещагино–Сива отремонтирован мост

В деревне Савичи Сивинского округа по дорожному нацпроекту в рамках федеральной программы «Мосты и путепроводы» отремонтировали мост, работы на котором стартовали первыми в строительном сезоне 2023 года. Сооружение общей протяженностью 9,39 метров проходит через ручей на автомобильной дороге регионального значения Очер – Верещагино – Сива.Автомобильная дорога, на которой расположен мост, обеспечивает транспортные связи между населенными пунктами Очерского, Верещагинского и Сивинского муниципальных округов. Также магистраль имеет выходы на автодороги федерального значения М7 «Волга» и Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь.Как рассказали в Минтрансе Прикамья, мост был построен в 1986 году, в 2014 году его впервые капитально отремонтировали. Однако к моменту включения в программу объект вновь требовал обновления.Напомним, в строительном сезоне 2022 года в рамках программы «Мосты и путепроводы» были отремонтированы мосты через реки Мулянку, Полазну, Шакву, Усьву, Б. Телёс, Печменку, Ирень, Сеполь, Трифоновку и Медведку. В этом году в программу попали мосты через реки Косьву, Челву, Боровую и т.д - всего 19 объектов.