С 14 августа расширится зона платной парковки
– Комсомольский проспект от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского;
– улица Белинского от улицы Куйбышева до улицы Пионерской;
– улица Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса;
– технический проезд по улице Сибирской от улицы Революции до улицы Тимирязева;
– улица Окулова от улицы Крисанова до улицы Плеханова.
Стоимость использования парковки на этих участках составит 20 рублей в час. Размер штрафа за невнесение платы за пользование платными парковками составляет 1 тысячу рублей, в случае совершения административного правонарушения повторно в течение года – 2 тысячи рублей.
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