В Перми прошел фестиваль "Обряды-Наряды"

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Здесь же многое можно было узнать о национальных пермских костюмах и даже примерить реплики исторических головных уборов. На мастер-классах обучали плести корзины и лепить из глины. В качестве главных развлечений были установлены традиционные ярмарочные балаганы.
"Количество людей, которые встают в хороводы, примеряют различные наряды, головные уборы разных народов, пробуют старинные рецепты старообрядческого блюда или коми-пермяцкой кухни - мне кажется, количество людей, которые в это включились, говорит о многом. Это дорого каждому из нас. Надеюсь, люди рады и счастливы встречаться с разными поколениями своих семей и проводить время здесь. И все это в рамках проекта, который посвящен 300-летию Перми", - рассказала Татьяна Санникова, директор ПДНТ "Губерния", куратор фестиваля.
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