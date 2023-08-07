В Перми прошел фестиваль "Обряды-Наряды"

В выходные в центре Перми прошел фестиваль "Обряды-Наряды". На одной площадке удалось уместить традиции практически всех народов, проживающих в Пермском крае. При этом зрители смогли не только увидеть, но и принять непосредственное участие в некоторых обрядах, научиться водить хоровод, петь народные песни, правильно делать заготовки на зиму и собирать травы.Здесь же многое можно было узнать о национальных пермских костюмах и даже примерить реплики исторических головных уборов. На мастер-классах обучали плести корзины и лепить из глины. В качестве главных развлечений были установлены традиционные ярмарочные балаганы."Количество людей, которые встают в хороводы, примеряют различные наряды, головные уборы разных народов, пробуют старинные рецепты старообрядческого блюда или коми-пермяцкой кухни - мне кажется, количество людей, которые в это включились, говорит о многом. Это дорого каждому из нас. Надеюсь, люди рады и счастливы встречаться с разными поколениями своих семей и проводить время здесь. И все это в рамках проекта, который посвящен 300-летию Перми", - рассказала Татьяна Санникова, директор ПДНТ "Губерния", куратор фестиваля.