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В Перми пройдёт выставка «Русь православная. Медовый Спас»
Выставка «Русь православная. Медовый Спас» пройдет с 12 по 20 августа и соберёт более 150 участников из Перми, Москвы, Североморска, Мурома, Омска, Златоуста, Нижнего Новгорода и других городов России, а также из Иерусалима, Черногории и Палестины. Участники выставки привезут в Пермь чтимые православные святыни, расскажут об истории храмов и монастырей, помогут выбрать уникальные подарки к православным праздникам. Посетители смогут присоединиться к дискуссиям на тему образования, воспитания, а также посетить экскурсии по святым местам Прикамья.
В честь 300-летия Перми из Соликамского краеведческого музея прибудет образ Николая Чудотворца, именно этот образ Святителя Николая в середине XVI века был прислан в Соликамск Иваном Грозным для защиты жителей от вражеского нашествия. Впервые на выставке будет представлен значимый символ веры для православных – напрестольный крест с частицей животворящего креста Господня из Свято-Николаевского Белогорского монастыря. Святыню представят 14 августа, когда православные празднуют изнесение честных древ Животворящего Креста Господня, на этот же день приходится Медовый Спас. Верующие обращаются с молитвой к Кресту с просьбой о помощи. Поклониться святыне можно будет до окончания выставки. Праздничную атмосферу создадут выступления протодьякона Николая Червона и дуэта «Благо».
В рамках духовно-просветительской программы запланирован марафон – презентация форм образования, основанного на отечественной православной традиции, краевой семинар «Христианские ценности в патриотическом и семейном воспитании», круглый стол «Эффективные практики сотрудничества муниципальных образований Пермского края и православных приходов в сфере духовно-нравственного просвещения, паломничества и событийного туризма» и другие мероприятия.
Кроме того, ярмарка «Медовый Спас», которая пройдет в рамках выставки, порадует гостей освящённым мёдом и другими товарами. Участники ярмарки предложат свежевыжатые масла, свежий мед, ароматные чаи, домашнюю утварь, одежду из натуральных тканей.
Вход на выставку свободный. Она пройдёт с 12 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Perm Expo» по адресу: шоссе Космонавтов, 59.
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