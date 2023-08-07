В Перми пройдут товарищеские матчи сборных России и Ирана по баскетболу

Пермь сегодня примет товарищеские матчи по баскетболу между сборными России и Ирана. Соревнования пройдут 7 и 9 августа в универсальном дворца спорта "Молот". Это будет первый выход нашей команды на международную арену за последние полтора года.По словам главного тренера сборной России по баскетболу Зорана Лукича, несмотря на политическую обстановку матчи со сборными других стран имеют большое значение.«В первую очередь это актуально для молодого состава нашей команды, средний возраст участников которой сегодня составляет 23 года. Мы совместно с федерацией выбрали путь работы на перспективу. Мы понимаем, что происходит, какова ситуация. Но нам надо готовиться и ждать возвращения наших спортсменов на международную арену. Мы на этом максимально акцентируем внимание. И игроки готовы демонстрировать энергию и играть с самоотдачей. Я уверен, что все болельщики сборной России почувствуют это. И это хорошее начало становления команды. В будущем надо будет прибавлять в каких-то моментах, но мы работаем и развиваемся», – рассказал Зоран Лукич. Товарищеские матчи Россия-Иран пройдут 7 и 9 августа в 19.00 в УДС «Молот».