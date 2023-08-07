В Перми пройдут товарищеские матчи сборных России и Ирана по баскетболу
«В первую очередь это актуально для молодого состава нашей команды, средний возраст участников которой сегодня составляет 23 года. Мы совместно с федерацией выбрали путь работы на перспективу. Мы понимаем, что происходит, какова ситуация. Но нам надо готовиться и ждать возвращения наших спортсменов на международную арену. Мы на этом максимально акцентируем внимание. И игроки готовы демонстрировать энергию и играть с самоотдачей. Я уверен, что все болельщики сборной России почувствуют это. И это хорошее начало становления команды. В будущем надо будет прибавлять в каких-то моментах, но мы работаем и развиваемся», – рассказал Зоран Лукич. Товарищеские матчи Россия-Иран пройдут 7 и 9 августа в 19.00 в УДС «Молот».
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