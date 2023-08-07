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В Перми растет пассажиропоток на внутренних субсидируемых авиарейсах
В 2023 году за счет средств регионального бюджета субсидируются перелеты по 16 внутренним направлениям. Это рейсы, связывающие Пермь с Самарой, Казанью, Минеральными Водами, Сургутом, Новосибирском, Тюменью, Уфой, Махачкалой, Мурманском, Нижним Новгородом, Калининградом, Астраханью, Волгоградой, Владикавказом и Когалымом.
Субсидиями поддерживается и одно международное направление – между Пермью и Минском, столицей Республики Беларусь. На нем за 6 месяцев 2023 года пассажиропоток составил 3,8 тыс. человек.
Прикамье ежегодно увеличивает финансирование субсидируемых маршрутов из регионального бюджета. В этом году на эти цели было направлено свыше 262 млн руб., в 2022 году – 260 млн руб.
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