В Перми растет пассажиропоток на внутренних субсидируемых авиарейсах

За первые полгода 2023 года рост пассажиропотока на внутренних рейсах, субсидируемых Правительством Прикамья, составил 335% по отношению к показателю за тот же период 2022 года, и составил почти 62,4 тыс. человек. Об этом сообщили в Минтрансе Пермского края. В прошлом году рейсами на поддерживаемых авиамаршрутах за этот период воспользовались порядка 18,6 тыс. пассажиров.В 2023 году за счет средств регионального бюджета субсидируются перелеты по 16 внутренним направлениям. Это рейсы, связывающие Пермь с Самарой, Казанью, Минеральными Водами, Сургутом, Новосибирском, Тюменью, Уфой, Махачкалой, Мурманском, Нижним Новгородом, Калининградом, Астраханью, Волгоградой, Владикавказом и Когалымом.Субсидиями поддерживается и одно международное направление – между Пермью и Минском, столицей Республики Беларусь. На нем за 6 месяцев 2023 года пассажиропоток составил 3,8 тыс. человек.Прикамье ежегодно увеличивает финансирование субсидируемых маршрутов из регионального бюджета. В этом году на эти цели было направлено свыше 262 млн руб., в 2022 году – 260 млн руб.