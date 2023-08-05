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На трассе Чернушка – Тюш иномарка столкнулась с автобусом и загорелась
ГУ МВД по Пермскому краю: "Предварительно установлено, что мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем BMW, при совершении обгона столкнулся с автобусом, который двигался по полосе встречного движения. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте".
Уточняется, что в автобусе в момент столкновения пассажиров не было.
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