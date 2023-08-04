Соне Князевой нужна помощь земляков
После 14 курсов лечения в отделении врождённых патологий московской клиники Соня перешла с домашнего обучения на очное, научилась самостоятельно себя обслуживать и даже вставать на ноги.За два минувших года девочка перенесла череду хирургических операций по исправлению деформаций на ножках. Кости бёдер и голеней укрепили телескопическими штифтами. По мнению специалистов, у Сони все шансы научиться ходить с поддержкой. Главное — не бросать лечение. Стоимость очередного курса — 550 638 руб.
Вера Князева, мама Софии Князевой: "Ноги растут- телескопы вместе с костями растут. Ножки у нас теперь ровненькие. Можем вставать, но она и встаёт, и стоит. Нам надо ходить. Естественно, нужно лечение для уплотнения костей, вот эта капельница уплотняет кости. Для дальнейшего, чтобы у нас руки не ломались. И кости укреплялись".
Историю Софии Князевой можно прочесть на сайте Русфонда, здесь же узнать о способах помочь. Сделать это проще, чем кажется: можно отправить СМС на короткий номер 5542 со словом «ДЕТИ» и любую сумму. Например, ДЕТИ 100. Эта сумма спишется с мобильного счёта. Также можно сделать пожертвование с помощью мобильного приложения. Сама Соня настроена к следующему учебному году встать на ноги и начать заниматься музыкой.
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