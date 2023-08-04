В Перми продолжается проверка теплосетей

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» продолжают проверку теплосетей в городе. Опрессовки уже завершены для ряда домов в микрорайонах КамГЭС и Новый Крым. Сейчас продолжается проверка теплосетей для части домов микрорайонов Данилиха, Островский, Крохалёва, Новые Ляды, а также центральной части краевой столицы. Всю следующую неделю — с 7 по 11 августа — работы будут проводиться в Балатово, Нагорном и Юбилейном.Гидравлические испытания - наиболее эффективный способ проверить готовность тепловых сетей к зиме. Всего в Перми будет проверено 2056 км теплосетей.В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в Вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу: +7 (342) 259-39-98.