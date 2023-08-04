В Перми продолжается проверка теплосетей
Гидравлические испытания - наиболее эффективный способ проверить готовность тепловых сетей к зиме. Всего в Перми будет проверено 2056 км теплосетей.
В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в Вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу: +7 (342) 259-39-98.
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