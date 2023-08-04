Ремонт трамвайных путей по улице Мира стартует 5 августа

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили дату начала ремонта трамвайной линии по улице Мира на участке от улицы 9 Мая до улицы Свиязева. 5 августа с 22:00 движение вагонов будет остановлено, до этого времени они будут курсировать, как обычно. На время ремонта будет остановлена работа трамвайных маршрутов №2 и №12.С 6 августа для поездок в Осенцы пассажиры смогут воспользоваться автобусным маршрутом №62. Он будет продлён на время закрытия трамвайного сообщения. Временные автобусные остановки по улице Промышленной будут организованы вблизи существующих трамвайных. Для поездок в направлении центра города пассажиры могут воспользоваться автобусными маршрутами №3, №3К, №10, №55 и №59. По всей протяжённости улицы Мира можно будет совершать поездки на маршрутах №13 и №13К.Трамваи вернутся в Индустриальный район, как только появится возможность проезда реконструируемых участков.