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Ремонт трамвайных путей по улице Мира стартует 5 августа
С 6 августа для поездок в Осенцы пассажиры смогут воспользоваться автобусным маршрутом №62. Он будет продлён на время закрытия трамвайного сообщения. Временные автобусные остановки по улице Промышленной будут организованы вблизи существующих трамвайных. Для поездок в направлении центра города пассажиры могут воспользоваться автобусными маршрутами №3, №3К, №10, №55 и №59. По всей протяжённости улицы Мира можно будет совершать поездки на маршрутах №13 и №13К.
Трамваи вернутся в Индустриальный район, как только появится возможность проезда реконструируемых участков.
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