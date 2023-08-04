← В Прикамье ожидается гроза и ночной туман
В поселке Яйва у подростков изъяли самодельный "кабриолет"
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← В Прикамье ожидается гроза и ночной туман
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Школьники из Донбасса дегустировали коми-пермяцкие пирожки с пистиками
5 августа Пермский зоопарк отпразднует 90-летие
В выходные пройдет фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах»
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